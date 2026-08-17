Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: ‘Primi rientri nelle case entro fine settimana’

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Circa il 10/15 per cento dei 3.300 sfollati a Pozzuoli a seguito della scossa del 31 luglio scorso, potrebbero rientrare nelle loro case già entro la fine di questa settimana perché gli edifici in cui abitavano hanno riportato dati molti lievi.

Lo annuncia il sindaco Luigi Manzoni, a conclusione della riunione di questo pomeriggio del Centro coordinamento soccorsi presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il primo cittadino ha inoltre reso noto che sono stati liquidati i primi contributi per l’autonoma sistemazione.

In merito all’ordinanza da lui firmata, che inibisce il transito dei mezzi pesanti di oltre 3,5 tonnellate per questioni di sicurezza lungo le strade che conducono al porto di Pozzuoli, Manzoni ha sottolineato “che le scelte sono state fatte sulla base dello stato dell’arte e su quello che hanno indicato i tecnici”. Il sindaco ha ribadito che comprende le preoccupazioni dei sindaci di Ischia e Procida per il rischio di rallentamento degli approvvigionamenti legati allo spostamento degli imbarchi nello scalo Porta di Massa di Napoli e che si sta “lavorando ad una soluzione sotto la regia del prefetto e con il coordinamento della Regione”.













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