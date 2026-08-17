Qualiano, West Nile: intervento straordinario di disinfestazione

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Virus West Nile: questa sera, a partire dalle 24.00, l’ASL Napoli 2 Nord, in collaborazione con il Comune di Qualiano, effettuerà un intervento straordinario di disinfestazione.
La situazione è costantemente monitorata e l’intervento è stato pianificato
con il sindaco Raffaele De Leonardis e l’assessore Tommaso Picascia. Si tratta di una iniziativa che rientra nelle misure di prevenzione messe in campo per contenere la proliferazione delle zanzare, vettori del Virus West Nile.
L’Amministrazione e gli uffici comunali restano in costante contatto con l’azienda sanitaria locale e, pur senza allarmismi, continueranno a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili.
Nota stampa sindaco Qualiano© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews