Marano, ghanese pesta a sangue la compagna per gelosia: lei fugge in strada e chiama i carabinieri

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Una violenta aggressione tra le mura di casa, poi la fuga disperata in strada. Una donna è stata soccorsa dai Carabinieri della Compagnia di Marano dopo essere stata brutalmente picchiata dal compagno, un uomo di origine ghanese, irregolare.

Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. La donna, sanguinante, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto ai militari, che erano stati contattati dopo l’aggressione.

I Carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo. Per lui si sono aperte le porte del carcere.













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