Palio di Siena, il Nicchio torna a vincere dopo 28 anni: Tittia firma il cappotto personale (con brivido finale)

E’ la Nobile Contrada del Nicchio a conquistare il Palio dell’Assunta del 18 agosto 2026, disputato eccezionalmente questa sera in Piazza del Campo a Siena dopo il rinvio della Carriera del 16 agosto a causa del maltempo. A regalare il Drappellone alla Contrada dei Pispini, che ha per emblema una conchiglia di mare, sono stati il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia e il cavallo Anda e Bola, protagonisti di una corsa dominata fin dalle battute iniziali. Una vittoria attesa 28 anni, che consente al Nicchio di togliersi la “cuffia” e tornare a festeggiare il successo. L’ultima affermazione della Contrada azzurra con liste gialle e rosse risaliva infatti al 16 agosto 1998, quando Dario Colagé detto Bufera vinse su Re Artù.
Tittia cade da cavallo, trauma cranico
Momenti di apprensione per Tittia, caduto a corsa ormai conclusa. Il fantino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti. Tittia ha riportato un trauma cranico e, secondo quanto apprende l’Adnkronos, resta ricoverato in osservazione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews