MORTO VARENNE, IL CAVALLO PIU’ FORTE DI TUTTI I TEMPI

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Con immenso dolore diamo la notizia della morte del Capitano». Poche righe sulla pagina ufficiale comunicano la morte di Varenne, ritenuto da molti il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni.
Stando a quanto comunica il canale ufficiale dedicato a Varenne, la morte sarebbe avvenuta a per un infarto fulminante nella notte tra il 17 e il 18 agosto. «Siamo distrutti di fronte a questa notizia» spiegano dallo staff.
Varenne era nato a Copparo il 19 maggio 1995 e stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro delle corse a Eboli. Era nato nell’allevamento di Zenzalino a Copparo in provincia di Ferrara. Soprannominato «Il Capitano», nel mondo dell’ippica è diffusamente considerato il migliore trottatore di tutti i tempi; avendo totalizzato premi per un totale sopra i 6 milioni di euro: è stato il cavallo che ha vinto di più nella storia del trotto a livello mondiale.