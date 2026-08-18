MORTO VARENNE, IL CAVALLO PIU’ FORTE DI TUTTI I TEMPI

Varenne era nato a Copparo il 19 maggio 1995 e stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro delle corse a Eboli. Era nato nell’allevamento di Zenzalino a Copparo in provincia di Ferrara. Soprannominato «Il Capitano», nel mondo dell’ippica è diffusamente considerato il migliore trottatore di tutti i tempi; avendo totalizzato premi per un totale sopra i 6 milioni di euro: è stato il cavallo che ha vinto di più nella storia del trotto a livello mondiale.