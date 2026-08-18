Cuomo era incompatibile e Fico lo fece assessore. Il Viminale dà ragione all’ex consigliere regionale Rescigno

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Il ministero dell’Interno avrebbe confermato la fondatezza del ricorso presentato da Carmela Rescigno, ex consigliera regionale della Campania e componente dell’assemblea nazionale di Futuro Nazionale, sull’incompatibilità di Enzo Cuomo al momento dell’assunzione della carica di assessore regionale.

Cuomo è l’assessore al Governo del territorio e al Patrimonio della Regione Campania. La sua nomina è arrivata alla fine di dicembre 2025, contestualmente alle dimissioni dalla carica di sindaco di Portici.

A dare notizia dell’esito del ricorso è la stessa Rescigno, che sostiene come il Viminale abbia riconosciuto l’incompatibilità dell’ex assessore al momento della nomina.

«Il ministero dell’Interno conferma la fondatezza del mio ricorso: l’ormai ex assessore regionale Enzo Cuomo era incompatibile al momento dell’assunzione della carica», dichiara Rescigno, chiedendo quindi a Cuomo di lasciare l’incarico.

L’esponente di Futuro Nazionale attacca anche il Partito Democratico e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, parlando di «arroganza e sfregio delle leggi» e definendo la vicenda «una brutta pagina per chi crede nel valore autentico della legalità».

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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