Nomina assessore Cuomo, arriva la nota della Giunta regionale

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In merito agli esiti dell’atto di sindacato ispettivo presentato dal senatore Rastrelli, si precisa che la Giunta regionale della Campania ha già effettuato le verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o inconferibilità in capo agli Assessori regionali nominati con D.P.G.R.C. n° 281 del 31 dicembre 2025.

In occasione della prima riunione convocata il 26 gennaio 2026, la Giunta regionale della Campania ha preso atto – come primo adempimento formale- dell’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità così come risultante dall’istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali.

In particolare non sono emerse cause di inconferibilità o di incompatibilità ostative allo svolgimento dell’incarico di Assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio, essendo stato accertato – con riferimento alla posizione dell’assessore Vincenzo Cuomo – l’intervenuto decorso del termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Portici, avvenuta il 31 dicembre. Si aggiunge, infine, che il TAR Campania è già intervenuto nei mesi scorsi respingendo con ordinanza l’istanza di sospensione cautelare della nomina dell’assessore Cuomo.

Nota stampa













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