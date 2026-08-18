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Campi Flegrei, da Regione 1mln per gli sfollati. Manzoni: “Priorità è il rientro a casa degli sgomberati. La sinergia istituzionale è la strada per riportare Pozzuoli alla normalità

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Lo stanziamento di un milione di euro da parte della Regione Campania destinato alle famiglie sgomberate di Pozzuoli, di cui 800mila euro per il contributo di autonoma sistemazione, è un sostegno concreto che arriva in un momento di grande difficoltà per tante famiglie della nostra città.
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