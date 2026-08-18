Campi Flegrei, da Regione 1mln per gli sfollati. Manzoni: “Priorità è il rientro a casa degli sgomberati. La sinergia istituzionale è la strada per riportare Pozzuoli alla normalità

In queste settimane abbiamo lavorato senza sosta insieme alla Regione, alla Prefettura e a tutte le istituzioni coinvolte nell’emergenza. È proprio questa sinergia che dobbiamo rafforzare per affrontare con efficacia ogni aspetto della crisi e accompagnare Pozzuoli verso il ritorno alla normalità.

Dobbiamo mettere le famiglie nelle condizioni di poter tornare nelle proprie abitazioni in sicurezza, accelerando le verifiche e gli interventi di ripristino necessari. Allo stesso tempo dobbiamo sostenere chi sta vivendo le conseguenze economiche di questa emergenza, a partire dalle attività commerciali e dagli operatori economici.

Pozzuoli ha bisogno di risposte concrete, tempi certi e di una collaborazione istituzionale forte e continua. Come Amministrazione continueremo a lavorare ogni giorno perché nessuno venga lasciato solo e perché la nostra città possa tornare presto a vivere pienamente la propria normalità”.