Il Massachusetts cambia la legge sull’aborto ed è polemica. Donne autorizzate fino a 24 settimane

Il luogo in cui una donna vive può incidere in modo sostanziale sull’accesso all’interruzione di gravidanza. Negli Stati Uniti basta attraversare il confine tra due Stati per passare da un regime molto restrittivo a uno che garantisce un accesso più ampio; in Europa le differenze corrono soprattutto tra ordinamenti nazionali, con soglie, eccezioni e servizi che cambiano anche in modo marcato.
Il Massachusetts ha appena modificato una parte rilevante della propria normativa sull’aborto. La legge approvata il 10 agosto cambia le regole per le interruzioni oltre le 24 settimane (poco più di cinque mesi e mezzo): la soglia resta, ma scompare l’elenco rigido delle condizioni mediche previsto finora e la decisione viene affidata al giudizio professionale del medico.
I termini previsti dalle diverse legislazioni non sono direttamente sovrapponibili. In Italia il regime ordinario riguarda i primi 90 giorni, in Francia e Spagna arriva a 14 settimane, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito si estende più avanti. In Canada, invece, non esiste una soglia gestazionale penale nazionale unica. A cambiare non è soltanto il numero delle settimane, ma anche ciò che la legge prevede dopo quella soglia e il ruolo attribuito alla valutazione medica.