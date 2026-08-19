Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle
attività di controllo economico del territorio nel periodo estivo, hanno sottoposto a sequestro oltre 3,4 milioni di
prodotti non sicuri e dannosi per la salute del consumatore.
In particolare, i finanzieri del 2o Nucleo Operativo Metropolitano Napoli hanno controllato tre esercizi
commerciali ubicati nel quartiere partenopeo di San Lorenzo, giungendo a sequestrare gli articoli in quanto
destinati alla vendita in violazione degli obblighi informativi essenziali, inclusi quelli in tema di sicurezza,
composizione e qualità dei prodotti.
Trattasi, per lo più, di articoli di bigiotteria e altri accessori – tra cui perline, decorazioni per capelli e per unghie –
destinati al contatto con la pelle e in grado di causare reazioni allergiche o irritazioni cutanee.
I tre responsabili delle attività economiche, di origine bengalese, sono stati segnalati alla locale Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal Codice del consumo.
GdiF NAPOLI: SEQUESTRATI OLTRE 3,4 MILIONI DI ARTICOLI NON SICURI E DANNOSI PER LA SALUTE. SEGNALATE 3 PERSONE ALLA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle