GdiF NAPOLI: SEQUESTRATI OLTRE 3,4 MILIONI DI ARTICOLI NON SICURI E DANNOSI PER LA SALUTE. SEGNALATE 3 PERSONE ALLA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO

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Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle

attività di controllo economico del territorio nel periodo estivo, hanno sottoposto a sequestro oltre 3,4 milioni di

prodotti non sicuri e dannosi per la salute del consumatore.

In particolare, i finanzieri del 2o Nucleo Operativo Metropolitano Napoli hanno controllato tre esercizi

commerciali ubicati nel quartiere partenopeo di San Lorenzo, giungendo a sequestrare gli articoli in quanto

destinati alla vendita in violazione degli obblighi informativi essenziali, inclusi quelli in tema di sicurezza,

composizione e qualità dei prodotti.

Trattasi, per lo più, di articoli di bigiotteria e altri accessori – tra cui perline, decorazioni per capelli e per unghie –

destinati al contatto con la pelle e in grado di causare reazioni allergiche o irritazioni cutanee.

I tre responsabili delle attività economiche, di origine bengalese, sono stati segnalati alla locale Camera di

commercio industria, artigianato e agricoltura, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal Codice del consumo.













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