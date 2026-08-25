Giugliano-Qualiano. Tragedia sulla San Francesco a Patria, muore 22enne

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Tragedia questa mattina sulla via San Francesco a Patria, al confine tra Giugliano e Qualiano. Un ragazzo di 22 anni, Francesco S., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.

Il giovane era alla guida di uno scooter Benelli e viaggiava in direzione Giugliano quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.













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