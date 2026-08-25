RANUCCI, OGGI LA DECISIONE DELLA RAI SUL CONDUTTORE

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 45
37 Visite
È stato un 65esimo compleanno di attesa, quello trascorso ieri da Sigfrido Ranucci. Attesa che la Rai prenda le decisioni circa il suo futuro professionale. Attesa che la magistratura lo senta come «persona informata sui fatti» nell’inchiesta sull’attentato di cui è stato vittima. Le due vicende sono più intrecciate di quanto non si pensi.

In Rai oggi dovrebbe svolgersi la prima riunione dal vivo tra chi dovrà trarre le conclusioni sulla relazione del Comitato etico su Ranucci. Si tratterebbe dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e dei direttori del Legale, Francesco Spadafora, e del Personale, Felice Ventura, entrambi membri dello stesso Comitato etico. Si inizierà a tracciare un percorso nuovo per Ranucci.

Se il conduttore, che è anche vicedirettore ad personam della direzione Approfondimento, caporedattore e capoautore di Report, non dovrà più essere né il coordinatore né il volto in video del programma bisognerà che gli venga conferito un altro incarico, mantenendogli lo stipendio. Che è quanto avvenuto anche per altri dirigenti quando ci sono stati i cambi delle direzioni.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore