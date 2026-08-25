RANUCCI, OGGI LA DECISIONE DELLA RAI SUL CONDUTTORE

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In Rai oggi dovrebbe svolgersi la prima riunione dal vivo tra chi dovrà trarre le conclusioni sulla relazione del Comitato etico su Ranucci. Si tratterebbe dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e dei direttori del Legale, Francesco Spadafora, e del Personale, Felice Ventura, entrambi membri dello stesso Comitato etico. Si inizierà a tracciare un percorso nuovo per Ranucci.
Se il conduttore, che è anche vicedirettore ad personam della direzione Approfondimento, caporedattore e capoautore di Report, non dovrà più essere né il coordinatore né il volto in video del programma bisognerà che gli venga conferito un altro incarico, mantenendogli lo stipendio. Che è quanto avvenuto anche per altri dirigenti quando ci sono stati i cambi delle direzioni.