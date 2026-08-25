Qualiano, West nile: addio a Silvana D’Alterio: oggi i funerali

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È morta a 72 anni Silvana D’Alterio, residente nella zona periferica di Qualiano, nei pressi dello stadio, dopo diversi giorni di ricovero in condizioni critiche a causa del virus West Nile.

La donna era molto conosciuta in città. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco Raffaele De Leonardis, a nome dell’Amministrazione comunale, alla famiglia e ai suoi cari.

I funerali di Silvana D’Alterio si terranno oggi alle 16.30.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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