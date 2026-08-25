ESCLUSIVA TERRANOSTRANEWS. INTERDITTIVE ANTIMAFIA TRA MUGNANO E VILLARICCA: ECCO I NOMI DELLE IMPRESE

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Nuova stretta della Prefettura sul fronte della prevenzione antimafia. Con provvedimenti adottati nelle giornate del 27 e 29 luglio 2026, sono state emesse cinque interdittive antimafia nei confronti di altrettante società operanti tra Napoli, Mugnano, Villaricca e San Paolo Bel Sito.

I provvedimenti riguardano Corbisiero Santa, con sede a San Paolo Bel Sito; D’Onofrio 2022 s.r.l., con sede a Mugnano di Napoli; Saint Mary Group s.r.l.s., con sede a Napoli; S.I.G.A. di Diglio Pasquale, con sede a Mugnano di Napoli; e Wonder Park s.r.l., con sede a Villaricca.

Nella nota si evidenzia la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare scelte e indirizzi delle imprese, ai sensi del Codice antimafia.

Si tratta di provvedimenti di natura preventiva, che non presuppongono necessariamente l’accertamento di responsabilità penali, ma che mirano a impedire che imprese ritenute esposte al rischio di condizionamento criminale possano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. Contro tali atti è possibile proporre ricorso dinanzi al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato.













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