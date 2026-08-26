Notte di follia all’ospedale San Giuliano: familiari sfondano la porta blindata, blitz sul letto di morte e aggressione ai sanitari

Condividi

Visite: 673

46 Visite

L’ennesima notte di pura follia e violenza, denunciata dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, quella consumatasi tra il 25 e il 26 agosto nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Dopo la comunicazione dell’imminente decesso di una paziente, un gruppo di familiari ha forzato la porta blindata d’accesso irrompendo nella stanza. Tra loro anche un uomo – qualificatosi come infermiere presso l’ASL Napoli 1 – che si è lanciato a cavalcioni sulla salma per tentare manovre improprie di rianimazione, per poi inveire contro il personale. L’aggressione verbale e le intimidazioni hanno persino ostacolato l’esecuzione del tanatogramma e le procedure di legge, che i sanitari sono riusciti a portare a termine non senza difficoltà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti