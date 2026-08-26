MUGNANO, INTERDITTIVE ANTIMAFIA: TRA LE SOCIETA’ COLPITE ANCHE LA SALA GIOCHI CHE SI INCENDIO’ NEI MESI SCORSI

È la Wonder Park, società che gestisce l’area giochi privata di Mugnano situata di fronte a Villa dei Fiori, un delle strutture colpite nei giorni scorsi da interdittiva antimafia. Un provvedimento che riporta l’attenzione sul complesso, che alcuni mesi fa era stato interessato da un incendio.
L’interdittiva antimafia nei confronti della società che gestisce il Wonder Park è arrivata dunque nei giorni scorsi, mentre mesi prima la stessa struttura era stata interessata da un incendio. Un provvedimento che inserisce l’area giochi in un quadro di particolare attenzione sotto il profilo della prevenzione antimafia.
L’interdittiva è una misura adottata dall’autorità prefettizia quando vengono ravvisati elementi tali da far ritenere concreto il rischio di infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività di un’impresa. I titolari della società, ad ogni modo, possono impugnare il provvedimento in sede di Tar.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews