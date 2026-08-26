Ancora sangue sulle strade: morta a 16 anni in un incidente a Licola. Manuela, il dolore degli amici

Una ragazza di 16 anni è morta ed una di 18 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri in via Madonna del Pantano, tra Varcaturo e Licola, località del Comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia giunti sul posto, le due giovani viaggiavano a bordo di un motorino quando, per cause ancora da accertare, hanno invaso la corsia opposta. Un’auto che stava sopraggiungendo non ha potuto evitare l’impatto. Le due giovani sono state trasferite all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in gravissime condizioni. Alle 2,30 di stanotte è morta la sedicenne. Resta in prognosi riservata la 18enne. Sotto choc il conducente dell’auto. Indagini della Polizia sono in corso per ricostruire dinamica e cause dell’incidente.