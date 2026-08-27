POZZUOLI ESISTE ANCORA SOTTO IL CONSIGLIO REGIONALE: «OGGI LA REGIONE DIA RISPOSTE CONCRETE AI CAMPI FLEGREI»

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La rete Pozzuoli Esiste Ancora è questa mattina sotto la sede del Consiglio regionale della Campania, in occasione della seduta straordinaria dedicata ai Campi Flegrei.

Tende e striscioni davanti all’ingresso del Consiglio per ribadire le richieste già portate nelle sedi istituzionali e chiedere che dalla seduta di oggi arrivino atti concreti e impegni precisi.

«Siamo qui perché oggi non può essere l’ennesima giornata di parole. Chiediamo che il Consiglio regionale approvi tutte le proposte della città e le sostenga nel documento da presentare al Governo. Gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche non possono più aspettare».

La mobilitazione della rete prosegue quindi davanti alla Regione, con una richiesta netta: sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi.

«Pozzuoli ha già aspettato troppo. Ora servono risposte. E servono subito».













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