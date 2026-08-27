Il Superbonus ci è costato più delle baby pensioni in 40 anni, il conto del Mef: 174 miliardi in 5 anni

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Secondo le più recenti stime del Mef (Ministero dell’Economia e Finanze) il costo del Superbonus ha superato i 174 miliardi di euro: quasi cinque volte i 36 miliardi inizialmente preventivati. Una cifra pari a circa l’8% del Pil italiano, per una misura che ha interessato appena il 4% del patrimonio immobiliare residenziale nazionale. Numeri che vale la pena ricordare quando Conte e il Movimento 5 Stelle pretendono di dare lezioni di finanza pubblica all’esecutivo. Pontificando su come andrebbero impiegate le risorse: “loro sono gli autori del più grande disastro economico della storia della Repubblica. Oggi gli italiani pagano il conto salatissimo della loro incapacità. Prima di impartire lezioni, dovrebbero quantomeno chiedere scusa”.













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