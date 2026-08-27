Campi Flegrei, Rostan (Lega): “Serve lo stato di emergenza, Pozzuoli non diventi ostaggio di giochi politici”

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“L’emergenza nei Campi Flegrei dopo la scossa del 31 luglio deve essere affrontata con strumenti adeguati alla gravità della situazione. A Pozzuoli ci sono circa 1.655 nuclei familiari sfollati, quasi 4.000 persone che hanno perso la propria casa, numeri che impongono una risposta straordinaria e immediata. Abbiamo proposto un emendamento per portare lo stanziamento complessivo della Regione fino a 12 milioni di euro, rafforzando gli strumenti a disposizione del Comune di Pozzuoli. Ma si continua a perdere tempo quando abbiamo davanti migliaia di persone che hanno bisogno di risposte”. Lo dichiara la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, intervenuta nel corso del Consiglio regionale straordinario sull’emergenza Campi Flegrei.

“Occorre sostenere concretamente le famiglie – prosegue Rostan – restituendo loro un’abitazione e una esistenza decorosa, intervenendo anche contro l’inqualificabile fenomeno dello sciacallaggio degli affitti. Pozzuoli deve tornare viva ed è per questo che vanno estesi gli aiuti anche alle attività commerciali costrette a chiudere a causa dei danni. Ma dobbiamo anche guardare al futuro. Se vogliamo davvero convivere con il bradisismo, dobbiamo farlo in sicurezza: monitorando il patrimonio edilizio, a partire dagli edifici pubblici, mettendo in sicurezza il territorio e iniziando a programmare, dove necessario, nuovi insediamenti abitativi in aree a minore rischio”.

Rostan richiama inoltre l’attenzione sulla Protezione civile e sulla ripresa dell’anno scolastico: “La macchina della Protezione civile va sostenuta e potenziata. Il 15 settembre sarà un passaggio fondamentale: dobbiamo garantire che tutte le scuole siano perfettamente agibili e sicure prima del rientro di studenti e personale”.

“Non consentiremo che Pozzuoli diventi ostaggio di giochi politici o di interessi che nulla hanno a che fare con la tutela dei cittadini. Riconoscere lo stato di emergenza significa mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti necessari per affrontare questa crisi e avviare una vera ricostruzione. Pozzuoli e i suoi cittadini hanno bisogno di questo, adesso”, ha concluso Rostan.













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