Estorsione in un cantiere di Mugnano, il sindaco Schiattarella: “La nostra città non abbassa la testa davanti alle intimidazioni”

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Questa mattina il sindaco di Mugnano Pierluigi Schiattarella ha appreso, da un organo della stampa locale, che gli agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano hanno arrestato nella giornata di ieri un uomo per estorsione ai danni di una ditta impegnata in lavori di manutenzione stradale e nella sistemazione di un tratto fognario lungo la Circumvallazione esterna per conto del Comune. Il primo cittadino si è recato immediatamente sul cantiere oggetto della tentata estorsione per esprimere la sua vicinanza al titolare e ai dipendenti: “Voglio rivolgere un sentito ringraziamento agli agenti del Commissariato di Giugliano per il lavoro svolto e per la tempestività dell’intervento. Quanto accaduto dimostra ancora una volta quanto sia importante denunciare ogni tentativo di intimidazione o di pressione ai danni di chi lavora onestamente”.

“A Mugnano – prosegue il Sindaco che detiene anche la delega ai lavori pubblici – nessuno deve sentirsi solo davanti a episodi di questo genere. Le imprese devono poter lavorare liberamente, senza subire richieste illecite, minacce o condizionamenti. La legalità non è un principio astratto, ma una condizione indispensabile per lo sviluppo della nostra comunità”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra cittadini, imprese e forze dell’ordine. “La denuncia del titolare dell’impresa è un segnale importante. Denunciare significa non accettare che la paura e l’intimidazione possano diventare la regola. Come Amministrazione saremo sempre dalla parte di chi rispetta le regole e contribuisce con il proprio lavoro alla crescita della città”.

Il Sindaco conclude esprimendo piena fiducia nell’operato della Polizia di Stato e della magistratura: “Ora lasciamo che siano gli organi competenti a svolgere il proprio lavoro, nel pieno rispetto della legge. Da parte nostra, continueremo a collaborare con le istituzioni preposte alla sicurezza per rendere Mugnano sempre più libera, sicura e rispettosa della legalità”.













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