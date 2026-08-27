Melito: dopo il white hash arriva il “frozen”, hashish ad altissimo contenuto di THC venduto fino a 80 euro al grammo. Carabinieri arrestano pusher 

Solo 24 ore dopo il sequestro del white hash a Pozzuoli, i carabinieri intercettano una nuova e costosissima variante di hashish. Trovati 45 grammi di frozen nell’abitazione di un pregiudicato.

Il mercato della droga continua a cambiare pelle. A poche ore dalla scoperta del white hash a Pozzuoli, nel Napoletano compare un’altra forma di hashish lavorata per raggiungere concentrazioni di principio attivo sempre più elevate.

Si chiama “frozen hashish” ed è una resina ottenuta attraverso lavorazioni a freddo che consentono di preservare e concentrare le ghiandole resinose della cannabis. Il risultato è un prodotto particolarmente pregiato sul mercato illegale, ma soprattutto caratterizzato da un elevatissimo contenuto di THC.

E il prezzo racconta bene la nuova frontiera del mercato: il frozen può arrivare a essere venduto anche a 80 euro al grammo.

Non è un fenomeno esclusivamente napoletano. Nei mesi scorsi una partita di frozen era stata sequestrata anche a Trento. In quel caso le é stato accertato come la particolare lavorazione producesse una resina ad alto contenuto di THC, arrivando a indicare un valore sul mercato illecito di circa 80 euro al grammo.

E il fenomeno va inserito in un mercato europeo nel quale la potenza della cannabis è in costante aumento.

Melito di Napoli. È pomeriggio quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania transitano in via dei Gerani.

L’attenzione dei carabinieri viene attirata da una Smart ForTwo con due persone a bordo. I due sembrano intenti a scambiarsi qualcosa. I carabinieri decidono di intervenire.

Il passeggero è un 24enne incensurato ed è il cliente. Addosso al conducente, Giuseppe Raimondo, classe 2001, già noto alle forze dell’ordine, vengono invece trovati circa 290 euro in banconote di diverso taglio.

I carabinieri decidono di approfondire il controllo e passano al veicolo.

Nel vano portaoggetti c’è un doppio fondo. È lì che vengono nascoste 11 bustine di marijuana, per complessivi 75 grammi, e 9 bustine di hashish, per complessivi 62 grammi.

La perquisizione prosegue nell’abitazione di Raimondo. Il bilancio si allarga.

Vengono trovate altre 7 bustine di marijuana, per 34 grammi, e 8 bustine di hashish, per 40 grammi.

Poi arriva la scoperta che accende ancora una volta i riflettori sulle nuove forme di droga ad alta potenza. Sette bustine di “Frozen Hashish” ad alto contenuto di THC, per un peso complessivo di 45 grammi.

Nell’abitazione e nell’auto vengono inoltre sequestrati telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Un quantitativo che, considerando il valore indicato per questo tipo di sostanza sul mercato illecito, può raggiungere diverse migliaia di euro.

Il dato più significativo è proprio la presenza del frozen. A Pozzuoli, appena un giorno prima, i carabinieri avevano sequestrato per la prima volta nell’area napoletana 7 grammi di white hash. Ora, a Melito, spunta una nuova variante di hashish ad alta concentrazione di THC.

Due sequestri diversi, una stessa tendenza: la ricerca sul mercato della droga di prodotti sempre più concentrati, sofisticati e costosi.

Ciò che chiedono i clienti più giovani.

Giuseppe Raimondo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono.

Dopo il white hash, dunque, il mercato della droga napoletano mostra un’altra faccia della sua evoluzione: il frozen, una resina ad alta concentrazione di THC che può arrivare a costare 80 euro al grammo. Una droga sempre più potente, ricercata e costosa.