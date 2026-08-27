Dal Consiglio regionale 7 milioni per i Campi Flegrei

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“Il Questore ha stimato che con uno stanziamento di 7 milioni di euro non si intacca il lavoro di programmazione del Consiglio”, precisa Manfredi, ricordando che “è un evento straordinario che il Consiglio mette a disposizione una parte del proprio avanzo”, superando i vincoli della Corte dei Conti tramite un “intervento che lo stesso Consiglio genera”. Si tratta della “seconda iniziativa di sostegno economico” dopo il milione stanziato dalla Giunta, con l’auspicio che questa risorsa “diventi marginale rispetto a quelli che arriveranno dopo dal Governo”. Sullo sfondo resta il nodo degli strumenti normativi, con la discussione sulla richiesta dello stato di emergenza e le opzioni sul tavolo.