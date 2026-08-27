Dal Consiglio regionale 7 milioni per i Campi Flegrei

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“Il Consiglio regionale della Campania compie in via del tutto straordinaria un’azione concreta per dimostrare vicinanza e sostegno alla comunità Flegrea. Attraverso un disegno di legge partito da una proposta arrivata dal gruppo del Pd, che è stato modificato con il contributo di tutte le forze politiche, mettiamo a disposizione una parte del nostro avanzo di bilancio libero. È un precedente unico e una scelta politica forte che noi abbiamo fatto”. Ad evidenziarlo è il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, prima della seduta straordinaria monotematica del Consiglio Regionale della Campania, dove si discuterà sulle “azioni urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto dei Campi Flegrei del 31 luglio scorso e richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza”. Un intervento da 7 milioni di euro derivante dall’avanzo di bilancio dell’Assemblea.