Marano. Incendio sul balcone di un palazzo, paura tra i residenti: strada chiusa tra via Tagliamento e via Piave

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Paura a Marano per un incendio divampato su un balcone di un palazzo. Le fiamme sono state notate mentre all’interno dell’abitazione c’era ancora della gente, che ha utilizzato un estintore per contenere il rogo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e stanno verificando le condizioni dei balconi e delle strutture dell’edificio, assieme agli agenti della municipale. Da una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe interessato anche una caldaia esterna presente sul balcone.

Non si registrano feriti. Per consentire le verifiche e garantire la sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Tagliamento e via Piave.

I vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti necessari per valutare l’agibilità dei balconi e le condizioni della struttura. Seguiranno eventuali provvedimenti in base all’esito dei controlli.













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