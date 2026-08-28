Giugliano, beffa clamorosa: il Casarano ribalta tutto nel finale

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Incredibile epilogo a Casarano: il Giugliano, avanti 3-2 al 90’ grazie al gol di Forciniti, crolla nei minuti finali e perde 4-3.

Dopo il vantaggio di Zanellato e il pari di Esposito, i tigrotti erano passati avanti con Balde, prima del nuovo pareggio pugliese. Poi il gol di Forciniti sembrava aver chiuso la partita. Invece Patierno, appena entrato, firma una doppietta in tre minuti e regala al Casarano una vittoria pazzesca.

Per il Giugliano è una nuova beffa nel finale, dopo quella subita contro la Scafatese. Due gare, due vantaggi sfumati proprio sul più bello.

Incredibile epilogo a Casarano: il Giugliano, avanti 3-2 al 90’ grazie al gol di Forciniti, crolla nei minuti finali e perde 4-3.

Dopo il vantaggio di Zanellato e il pari di Esposito, i tigrotti erano passati avanti con Balde, prima del nuovo pareggio pugliese. Poi il gol di Forciniti sembrava aver chiuso la partita. Invece Patierno, appena entrato, firma una doppietta in tre minuti e regala al Casarano una vittoria pazzesca.

Per il Giugliano è una nuova beffa nel finale, dopo quella subita contro la Scafatese. Due gare, due vantaggi sfumati proprio sul più bello.













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