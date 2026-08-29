Campi Flegrei, Fico e i suoi hanno detto no allo stato di emergenza. Sangiuliano: “Scelta ideologica che pagano i cittadini”

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“Chiederemo subito ai sindaci che hanno ricevuto i fondi del Consiglio regionale di rendicontare la spesa che auspichiamo avvenga con onestà, efficienza e rapidità. La maggioranza che governa la regione Campania, con una decisione sovietica ha detto no allo Stato di Emergenza per i Campi Flegrei. Ha respinto l’unica soluzione in grado di attivare una risposta immediata: case o sistemazioni adeguate e dignitose agli sfollati, ristori a chi ha subito danni economici, sospensione del pagamento dei tributi e delle rate dei mutui. Un ‘niet’ della maggioranza di centrosinistra anche all’aumento dello stanziamento del consiglio regionale da 7 a 12 milioni, e, fatto gravissimo, no all’estensione dei finanziamenti al comune di Quarto e a quella parte del comune di Giugliano che rientra nella zona rossa. Una serie di mortificazioni imposte alla gente solo per un pregiudizio ideologico. Siamo pronti a continuare la nostra battaglia a fianco dei cittadini dei Campi Flegrei”. Lo dichiara il Capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.













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