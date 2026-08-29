CARTOLINA DA MARANO. IL NUOVO PUC E LE RISPOSTE CHE CAPIREBBE ANCHE UN BAMBINO…

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C’è ancora chi si chiede perché il nuovo PUC non vada avanti a Marano.

È stato scritto mille volte. Ma evidentemente vale la pena ripeterlo.

Voi portereste avanti l’iter di un piano urbanistico adottato da un’amministrazione poi sciolta per infiltrazioni mafiose? E potrebbe mai farlo una Commissione straordinaria chiamata a ripristinare legalità e trasparenza?

E soprattutto: si può procedere con l’iter mentre il PUC è ancora al vaglio di carabinieri e Direzione distrettuale antimafia?

La risposta, probabilmente, la capirebbe anche un bambino. Qualcun altro no.

Stop.













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