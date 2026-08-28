REPORT, VIA RANUCCI: AL SUO POSTO IL DUO PRESUTTI-PIERVINCENZI

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Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, il giornalista è costretto a cederne la guida a nove anni dal passaggio di testimone con Milena Gabanelli che lo aveva designato suo successore. La decisione è stata comunicata dalla Rai con una nota nella quale vengono comunicati anche i nomi dei due sostituti: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Al giornalista sono state fatte tre offerte: trasferimento al Tg3 oppure a Rainews oppure una corrispondenza in una sede estera.