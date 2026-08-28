Calvizzano, picchia la madre per i soldi della droga ma lei non denuncia. I carabinieri vanno via, ma il figlio la pesta ancora: arrestato 53enne

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Prima la violenza contro la madre, poi l’arrivo dei carabinieri e il rifiuto della donna di denunciare. Poche ore dopo, il figlio torna a picchiarla e i militari intervengono nuovamente: questa volta scattano le manette.

È una storia di violenza domestica quella avvenuta a Calvizzano, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, agli ordini del maresciallo Pietro De Stasio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito la madre, una donna di 73 anni, per ottenere del denaro che gli sarebbe servito per acquistare droga. La prima aggressione aveva già richiesto l’intervento dei carabinieri. La donna, tuttavia, non avrebbe voluto sporgere denuncia e i militari, dopo aver riportato la situazione alla calma, avevano lasciato l’abitazione.

Una decisione che, purtroppo, non è bastata a fermare la violenza. Poco dopo, infatti, il 53enne sarebbe tornato ad aggredire la madre. Nuova richiesta di intervento, nuovo arrivo dei carabinieri e, questa volta, l’arresto dell’uomo.

Un episodio drammatico che racconta ancora una volta quanto possa essere difficile spezzare il muro di paura e omertà che spesso accompagna le violenze tra le mura domestiche.

Un secondo arresto per violenza a Calvizzano

Sempre a Calvizzano, i carabinieri sono intervenuti in un altro caso di violenza ai danni di una donna di nazionalità ucraina. Anche in questo caso è scattato l’arresto: a finire in manette il compagno italiano della donna, accusato di averla aggredita.













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