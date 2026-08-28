Carabinieri, nuova svolta a Marano: il vicecomandante Andolina lascia la città, arriva Floriddia

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Due anni sul territorio, decine di indagini e una conoscenza ormai profonda delle dinamiche di Marano. Ora, per il capitano Alessio Andolina, è tempo di un nuovo incarico. Tra pochi giorni il vicecomandante della Compagnia e responsabile della Sezione Operativa lascerà Marano per trasferirsi a Cirò Marina, in Calabria, dove assumerà il comando della locale Compagnia.

Al suo posto arriverà il sottotenente Andrea Floriddia, alla sua prima esperienza in un reparto territoriale. Sarà il vice del capitano Stefano Russo, attuale comandante della Compagnia.

La partenza di Andolina rappresenta un avvicendamento significativo per la sezione investigativa maranese. In meno di un anno, infatti, la Compagnia perde due ufficiali che hanno avuto un ruolo importante nelle principali attività investigative legate anche alla vicenda dello scioglimento del Comune: prima il maggiore Leso, trasferito a Roma lo scorso settembre, e ora Andolina.

Con loro va via anche un patrimonio di conoscenze maturato sul campo: informazioni, rapporti e una conoscenza dettagliata di un territorio complesso, non soltanto sul fronte della criminalità, micro e macro, ma anche rispetto alle delicate dinamiche amministrative, imprenditoriali e politiche locali.

Per il sottotenente Floriddia inizierà ora un percorso di conoscenza di una realtà tutt’altro che semplice. Marano è un territorio nel quale comprendere fino in fondo persone, relazioni e meccanismi locali richiede tempo, attenzione e capacità investigativa.

Un passaggio di consegne, dunque, che arriva in una fase delicata e che apre un nuovo capitolo per la Compagnia dei Carabinieri di Marano.

Ad Alessio Andolina, la redazione rivolge un sincero augurio per il nuovo importante incarico e per il prosieguo della sua carriera nell’Arma. Auguri di buon lavoro, naturalmente, anche all’ufficiale che arriverà a breve.













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