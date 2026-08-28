CIRIELLI, OGNI GIORNO UNA GAFFE. APRE A VANNACCI, MA FDI LO STRONCA

Condividi

Visite: 38

85 Visite

“Sono convinto che Fratelli d’Italia possa affrontare meglio il problema sicurezza e che non abbia bisogno di Vannacci. Non ritengo però corretto criminalizzare chi vota: non lo faccio con chi sceglie il Pd, non lo faccio con Futuro Nazionale. In democrazia il voto ha sempre ragione. Se oggi il 6 o il 7% degli elettori vuole sostenere Vannacci, non si può attaccare né chi lo vota né chi riceve quei voti. Bisogna metterlo alla prova e affidargli una responsabilità”: così il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (foto), esponente di FdI, ieri a Ischia per l’inaugurazione di un circolo di Gioventù nazionale.

“Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli”, ha aggiunto per poi spiegare: “Potrebbero imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti