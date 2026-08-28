Marano, basta filosofi virtuali e fake: Izzo richiama la politica alla responsabilità e al pragmatismo

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Nelle aule virtuali e sui social network, si moltiplicano le voci di presunti “filosofi della politica”, figure che, tra blaterio e certezze assolute, cercano invano di confezionare la ricetta magica per garantire un quinquennio di sana amministrazione alla città. Questa proliferazione di opinioni non arginate nasconde però una distorsione storica evidente: molti di questi commentatori, storicamente legati a giunte di sinistra, sembrano aver sofferto di una forma di amnesia selettiva. Tacciono, infatti, su un dato di fatto incontrovertibile e documentato: ben quattro scioglimenti del comune di Marano sono avvenuti sotto l’egida di amministrazioni di sinistra, una realtà che risale addirittura al 1993.

È fondamentale ricordare che governare un ente locale non è un esercizio accademico, ma una pratica radicata nella conoscenza profonda del territorio e della sua collettività. La capacità di amministrare non deriva da lauree che forniscono solo erudizione nozionistica, bensì dall’esperienza concreta nel risolvere le problematiche che investono la comunità. La politica non è una disciplina teorica da banco di scuola, dove la famosa frase “la filosofia è quella cosa con la quale e senza la quale il mondo rimane tale e quale” suona come un ritornello fuori luogo. La gestione urbana richiede pragmatismo, non speculazioni astratte.

Allo stesso modo, la città non ha bisogno di potificatori che, ergendosi a onniscienti, salgono su un pulpito immaginario per decantare panacee disarmanti e beffarde contro i mali di Marano. L’approccio tecnico-politico deve sostituire la retorica del salvatore. Oggi, chi verrà chiamato a guidare la città dovrà dimostrare una grande umiltà, una spiccata capacità di ascolto e un’integrità incrollabile nelle decisioni prese, ponendo sempre il bene comune al di sopra di ogni interesse personale o ideologico. Solo attraverso questa maturità si potrà costruire un futuro stabile e sereno per la comunità.

Michele Izzo













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