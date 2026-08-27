Campi Flegrei, no del centrosinistra allo stato d’emergenza. Uno schiaffo ai cittadini

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«Un fatto gravissimo», «un vero e proprio schiaffo in faccia alla cittadinanza». Gennaro Sangiuliano attacca duramente la maggioranza di centrosinistra dopo il voto del Consiglio regionale della Campania sui Campi Flegrei. L’assemblea ha infatti respinto la risoluzione presentata dal centrodestra che chiedeva al presidente della Regione, Roberto Fico, di sollecitare formalmente il governo per la dichiarazione dello stato di emergenza dopo il terremoto del 31 luglio. La seduta monotematica del Consiglio, richiesta dalla minoranza e dedicata alla situazione dell’area flegrea, si è conclusa con due votazioni dal segno opposto: bocciata la proposta del centrodestra sullo stato d’emergenza, mentre è stata approvata a maggioranza la risoluzione del centrosinistra che punta innanzitutto a rafforzare il decreto legge 144 del 7 agosto 2026 durante l’iter di conversione in Parlamento.













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