Auto si ribalta, finisce fuori strada e si schianta contro un muro: morti due 17enni

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Due diciassettenni sono morti nella notte, poco dopo le 00.15, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Marscuanese, all’altezza di Sant’Enea, nel Perugino. I due ragazzi erano a bordo di un’auto di grossa cilindrata, una Mercedes Classe A, guidata da un 18enne, insieme con altri tre ragazzi giovanissimi, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo fuori strada.

L’auto fuori controllo

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, presente sul posto con tre pattuglie e con la comandante Nicoletta Caponi, l’auto, nell’affrontare una curva nella zona di Sant’Enea, è uscita di strada, ribaltandosi più volte prima di abbattere un cartello stradale e andarsi a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Il 16enne e il 17enne, che si trovavano sui sedili posteriori, sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo nell’impatto; i due erano residenti a San Martino in Colle.













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