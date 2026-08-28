Mugnano, Viviana Saponaro conquista il titolo di Miss Social Campania 2026: ora la sfida continua verso la finale di Miss Italia

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Dai casting al titolo regionale. È un percorso costruito con determinazione quello di Viviana Saponaro, 26 anni, di Mugnano, che ha conquistato a Sorrento la fascia di Miss Social Campania 2026, staccando così il pass per la fase nazionale di Miss Italia.

Tutto è iniziato il 26 novembre, quando Viviana ha partecipato al casting per la Campania al Centro Commerciale Medì. Dopo circa una settimana è arrivata la notizia tanto attesa: era stata selezionata per partecipare al concorso.

A giugno è quindi iniziato il vero percorso di selezione, preceduto da corsi di formazione e incontri con gli esclusivisti del concorso e le altre concorrenti. Nelle tappe provinciali, per ogni selezione erano soltanto sei le ragazze destinate a passare alla fase successiva.

Viviana ha centrato l’obiettivo già alla seconda tappa provinciale, a Casapulla, riuscendo a rientrare tra le prime sei su circa 25 concorrenti e conquistando la fascia del quinto posto.

Superata la fase provinciale, è arrivata la sfida regionale, ancora più selettiva: tra tutte le ragazze qualificate dalle diverse tappe, soltanto 10-12 concorrenti avrebbero potuto proseguire il cammino.

E ieri, nella finalissima regionale di Sorrento, è arrivata la consacrazione: Viviana ha conquistato la fascia di Miss Social Campania, entrando ufficialmente tra le ragazze campane che accederanno alla fase nazionale.

Il prossimo appuntamento sarà a Roma, al Palazzo dello Spettacolo, dove Viviana incontrerà le altre ragazze selezionate per rappresentare la Campania. Sarà una nuova sfida: soltanto una concorrente potrà ottenere il pass per la finalissima di Miss Italia. In caso di qualificazione, a quel punto, sarà il televoto a poter determinare il destino della concorrente.

Per ora, però, Viviana può godersi un risultato già prestigioso: il titolo di Miss Social Campania 2026 è suo.

Un traguardo che porta il nome di Mugnano sul palcoscenico di Miss Italia e che, dopo mesi di selezioni, formazione e sacrifici, potrebbe rappresentare soltanto il primo passo verso un sogno













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