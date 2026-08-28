Municipalità, Santoro (FdI): “Gettoni, la Giunta della terza rasenta il ridicolo: cinque anni di inerzia e appena 12 delibere”

Municipalità, Santoro (FdI): “Gettoni, la Giunta della 3 rasenta il ridicolo: cinque anni di inerzia e appena 12 delibere”

“In una fase tanto delicata per le municipalità di Napoli, ulteriormente mediocrizzate nelle loro funzioni dalla delicata questione dei gettoni dei consiglieri, cosa fa la Giunta della 3 Municipalità: mette all’ordine del giorno proprio la medesima questione, come se potesse incidere o deliberare nel merito. Un lassismo ,quello del potere esecutivo dei quartieri di Stella e San Carlo Arena , che ha prodotto in cinque anni circa di consiliatura soltanto 12 delibere”. Lo afferma il capogruppo di Fdi della Municipalità 3 del Cimune di Napoli, Mauro Santoro, per il quale “evidentemente, la vicenda di questi giorni, apparsa copiosamente sulla stampa, è ben più complicata. E bisogna ragionare ad ampio giro, sostenendo due verità incontrovertibili: 1. Il sindaco non ha saputo ed ancora non sa gestire la questione, a partire dai tempi in cui ha deciso di aumentare il suo stipendio, determinando un incremento di spesa anche per tutti gli altri profili istituzionali; 2. Va fatta una marcata differenza tra chi ha svolto correttamente il proprio ruolo e chi invece, come sosteneva anche la Corte dei Conti in un suo recente parere, ha perseguito in modo volontario un comportamento illecito”.

Per Santoro, “Chi ha sbagliato davvero nella sostanza, deve essere sanzionato. Non chi ha espletato il proprio mandato elettorale in modo corretto, ed oggi gli si contesta a distanza di dieci anni un problema di esclusiva e formale convocazione”.

“La giunta della Municipalità 3 di Napolj, guidata dal 5stelle Fabio Greco, rasenta il ridicolo e perpetua una condizione di inerzia istituzionale”, conclude Mauro Santoro.