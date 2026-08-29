Villaricca-Marano, un chilo di droga e contanti nell’officina, il verdetto: arresti domiciliari per l’elettrauto 

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MARANO – VILLARICCA – Operazione dei carabinieri della Stazione di Villaricca, che hanno arrestato il 45enne Massimo Amarone, classe 1981 e residente a Marano, al termine di un’attività di controllo e perquisizione.

Al termine dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Napoli Nord, all’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Marano di Napoli. Evitate cosi conseguenze peggiori.

Il fatto

L’intervento, condotto dai militari guidati dal comandante Pietro Amati, ha portato a una serie di perquisizioni personali, veicolari e presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle operazioni, secondo quanto riferito, sarebbero stati rinvenuti complessivamente circa un chilo di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e a numerose bustine che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero state destinate al confezionamento della droga.

L’indagato, fino a un’eventuale sentenza definitiva, deve essere considerato non colpevole.













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