ALESSANDRO DI BATTISTA RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI A CUBA

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Alessandro Di Battista durante la trasmissione televisiva 'Porta a porta' in onda su Rai Uno, Roma, 29 gennaio 2019. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, è giunto in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato forti mal di testa e malori.

Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Aveva poi scelto di non ricandidarsi in Parlamento e di continuare a fare politica pur non aderendo alla linea dell’attuale leader pentastellato, Giuseppe Conte.

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