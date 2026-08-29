Marano, cavo Enel esploso in via Terracini: disagi e disservizi da ieri per i residenti. Tecnici sul posto per la riparazione

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MARANO. Gravi disagi per i residenti della zona di via Terracini, a Marano, dove un guasto alla rete elettrica – verificatosi dopo gli interventi eseguiti da Enel – ha provocato interruzioni e disservizi che si protraggono da ieri.

La situazione ha creato non pochi problemi soprattutto durante la giornata di ieri, caratterizzata da temperature particolarmente elevate. Diversi residenti hanno segnalato difficoltà, con particolare preoccupazione per le persone anziane costrette a fare i conti con il caldo e l’assenza di energia elettrica.

Dopo le segnalazioni raccolte da TerranostraNews e trasmesse all’Ufficio Tecnico – Area Manutenzioni – sul posto sono arrivati i tecnici di Enel per effettuare le verifiche e intervenire sul guasto.

Secondo quanto riferito, all’origine dei disservizi ci sarebbe l’esplosione di un cavo della rete elettrica nella zona di via Terracini. Gli operatori sono al lavoro per ripristinare la situazione e, stando alle prime indicazioni, l’intervento dovrebbe concludersi nel giro di circa un’ora, salvo imprevisti tecnici.

I residenti, dopo una giornata particolarmente difficile, attendono ora il completo ripristino della fornitura elettrica. Resta alta l’attenzione soprattutto sulle condizioni delle persone più fragili, che hanno maggiormente risentito dei disagi provocati dal guasto.













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