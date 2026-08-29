Napoli, il calendario di Champions: il debutto il 9 settembre al Maradona

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Il Napoli debutta allo stadio Maradona il 9 settembre contro il temibilissimo Arsenal. Queste le altre gare degli azzurri in Champion League:
Prima giornata (9 settembre): Napoli-Arsenal ore 21
Seconda giornata (13 ottobre): Villareal-Napoli ore 21
Terza giornata (20 ottobre): Napoli-Bodo Glimt ore 21
Quarta giornata (4 novembre): Porto-Napoli ore 21
Quinta giornata (24 novembre): Manchester City-Napoli ore 21
Sesta giornata (8 dicembre): Napoli-Club Brugge ore 21
Settima giornata (20 gennaio 2027): Sabah-Napoli ore 18.45
Ottava giornata (27 gennaio 2027): Napoli-Viking ore 21© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews