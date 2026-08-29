Di Battista ricoverato a Cuba ha ripreso conoscenza, è in trasferimento a L’Avana

Condividi

Visite: 224

55 Visite

Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Lo riferiscono all’ANSA fonti parlamentari, spiegando che l’ex deputato del M5s, ricoverato dopo un malore da ieri sera in un ospedale a Santa Clara, a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un’ambulanza in un’altra struttura a L’Avana. «La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione». Lo si legge in una nota del partito M5s.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti