Famiglia aggredita durante rapina in casa nel Salernitano, bimba dà l’allarme

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Una famiglia è stata aggredita e rapinata nella serata di ieri in una frazione di Lustra, nel Salernitano.

Secondo le prime testimonianze, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da quattro o cinque persone, che ha fatto irruzione nel giardino dell’abitazione sorprendendo il suocero e il genero, aggrediti e immobilizzati.

Le donne in casa sono state minacciate e private dei telefoni cellulari. A una di loro sarebbe stata inoltre strappata una catenina.

Durante l’irruzione, una bambina di sette anni è riuscita a raggiungere l’interno dell’abitazione e a telefonare alla zia, dando l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con la postazione di Omignano.













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