Izzo. Cani in pubblico, tra libertà e responsabilità: quando la museruola è un obbligo

Il cane ha ormai assunto in Italia un ruolo centrale nella vita sociale, diventando un vero e proprio simbolo di compagnia a cui tutti tendono. Le strade e i parchi pubblici sono regolarmente animati da proprietari che si accompagnano al loro fedele amico a quattro zampe, consolidando una relazione basata sulla fiducia e sulla convivenza civile. Tuttavia, questa simbiosi richiede il rispetto di precise normative volte a garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli animali.

In Italia, la legge non impone l’uso obbligatorio della museruola durante ogni passeggiata, ma stabilisce un dovere di prudenza: il proprietario è tenuto a portarla sempre con sé, sia essa rigida o morbida, e ad applicarla nei casi specifici previsti dal regolamento. Questa distinzione tra “portare con sé” e “far indossare” è fondamentale per comprendere i propri obblighi legali e sociali.

L’obbligo di avere la museruola a portata di mano scatta ogni volta che si lascia l’abitazione per accedere a spazi pubblici o aperti al pubblico. Tale norma si applica a prescindere dalla razza, dalla taglia o dal presunto livello di pericolosità dell’animale. Si tratta di una misura preventiva che responsabilizza il proprietario, indipendentemente dalle caratteristiche del proprio cane.

Esistono tuttavia circostanze in cui l’indossatura della museruola diventa imperativa. In primo luogo, è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici e in quei locali pubblici dove il regolamento interno o la natura del luogo lo richiedono. Inoltre, l’uso della museruola è necessario nelle aree affollate, ovvero in spazi pubblici ad alta densità di persone o in contesti che potrebbero presentare rischi per l’incolumità pubblica. È altresì obbligatorio quando le autorità competenti o le forze dell’ordine lo richiedono esplicitamente, nonché per i cani inseriti nel registro dei soggetti potenzialmente pericolosi o con precedenti di aggressione accertati.

Al di là degli obblighi di legge, l’adozione della museruola rappresenta una buona prassi educativa e sociale. Far indossare la museruola ai cani, specialmente di grossa taglia, durante le passeggiate ordinarie contribuisce a mitigare le ansie e le paure di chi incontra l’animale , in particolare dei bambini o delle persone sensibili. Una condotta consapevole non solo previene incidenti, ma favorisce una coesistenza serena, trasformando la presenza del cane da potenziale fonte di preoccupazione a elemento di arricchimento condiviso.

Michele Izzo