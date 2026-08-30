Su Instagram il primo commento di Di Battista dopo il malore: “Ce la metterò tutta”

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«Ce la metterò tutta per tornare presto». Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post rassicurando così sulle sue condizioni di salute. «Devi tornare, qua tutti sentono la tua mancanza», aveva scritto poche ore fa Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione Cinque stelle quando Di Battista era deputato in parlamento. E sotto è spuntata la risposta, confortante: «Ce la metterò tutta», ha scritto l’ex parlamentare e voce critica del M5S, in viaggio per realizzare un reportage, «La polvere del mondo», che distribuiranno Fatto Quotidiano e TvLoft.