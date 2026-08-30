De Luca affonda Ranucci: “Malato di narcisismo, non è giornalismo”

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Diretto, senza fronzoli e dannatamente onesto. Vincenzo De Luca torna a far parlare di sé e lo fa commentando la notizia del giorno, ovvero l’affaire Ranucci. Il dem, da par suo, non delude nemmeno stavolta. E scarica, in modo diretto e netto, il paladino dei giustizialisti di sinistra. “Il problema è rappresentato da una deriva che ha assunto in Italia il giornalismo cosiddetto di inchiesta che tutto è tranne che giornalismo”, ha sottolineato il primo cittadino di Salerno, nel corso della sua consueta trasmissione social. “Per una parte del giornalismo, tra l’altro pagato dai cittadini italiani, il problema non è far emergere la verità, svolgere un’azione di critica permanente del potere e del mondo politico, delle degenerazioni nella vita pubblica; l’obiettivo è quello di soddisfare il narcisismo dei conduttori televisivi, l’opportunismo, il carrierismo, nove volte su dieci sulla pelle dei cittadini e degli interlocutori”.













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