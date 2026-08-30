Schianto sulla A16, morta una coppia napoletana

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Due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 60 e 50 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Marigliano. La coppia, a bordo di una Smart, stava facendo ritorno a Napoli dove risiedeva nel quartiere di Poggioreale.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Avellino, intervenuta insieme agli operatori della società Autostrade e numerose ambulanze del 118, l’auto è stata tamponata violentemente da una Jeep Renegade che la seguiva e successivamente da un’altra auto.

Per gli occupanti della Smart non c’è stato scampo: entrambi sono morti sul colpo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le salme sono state trasferite al Policlinico della Federico II di Napoli. Per consentire la rimozione dei mezzi e le indagini, è stato chiuso per molte ore il transito tra i caselli di Pomigliano e Napoli est prima che la situazione tornasse alla normalità.













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