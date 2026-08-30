Sparatoria al rave in Svizzera: morta la 22enne italiana Maria Spinelli. Altri connazionali tra i feriti

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Terrore nella notte ad Aarau, in Svizzera, dove una sparatoria ha trasformato gli ultimi minuti di un rave in una tragedia. Una ragazza italiana di 22 anni è stata uccisa, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Gli spari sono stati esplosi poco dopo le 2.30 di domenica 30 agosto nella zona dell’ippodromo di Schachen, dove si era svolto l’«Aarau Rave VOL. 7», evento techno che aveva richiamato circa 3.500 partecipanti.

Quando sono partiti i colpi, la manifestazione era ormai in fase di conclusione e molti dei partecipanti stavano lasciando l’area.

Gli spari e il panico tra i ragazzi

Secondo le prime testimonianze, alcuni giovani avrebbero inizialmente scambiato il rumore degli spari per petardi o fuochi d’artificio. Poi qualcuno avrebbe urlato «Tutti a terra» e tra i presenti è scoppiato il panico.

Diverse persone hanno cercato riparo dietro il bar, nei bagni e sotto la consolle del dj.













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