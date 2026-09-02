Regione Campania proroga stop lavori in fasce orarie più calde

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Ordinanza del presidente Fico in vigore fino al 15 settembre. La Regione Campania proroga fino al 15 settembre l’ordinanza che stabilisce il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.
Lo stop è in vigore nei giorni in cui le mappe di previsione del rischio del sistema Worklimate dell’Inail, segnalino alle ore 12 un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.