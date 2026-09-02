Sabato Jovanotti all’Ippodromo di Agnano, strade chiuse e divieti

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Strade chiuse al traffico e divieti di sosta nella zona di Agnano per il “Jova Summer Party”. In occasione dell’evento musicale in programma sabato 5 settembre all’Ippodromo, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di circolazione. Le misure, adottate sulla base delle indicazioni della Questura per la gestione dell’ordine pubblico, resteranno in vigore fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione.

Le strade chiuse dalle 14

A partire dalle 14 di sabato 5 settembre sarà vietato il transito dei veicoli in via Antonio Beccadelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Provinciale San Gennaro – all’altezza dell’hotel San Germano – e la confluenza con via Scarfoglio e via Astroni.

La circolazione sarà vietata anche in via Agnano Astroni, tra via Provinciale San Gennaro – in corrispondenza dell’incrocio con via Tacito – e la rotatoria dello svincolo Agnano della Tangenziale di Napoli.

Potranno attraversare le aree interdette esclusivamente i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e della Protezione civile, oltre ai veicoli espressamente autorizzati.

Divieti di sosta e rimozione dalle 8

Il dispositivo scatterà già alle 8 con l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, su entrambi i lati di via Antonio Beccadelli, dall’incrocio con viale della Liberazione a quello con via Scarfoglio.

Lo stesso provvedimento interesserà via Nuova Agnano, a partire da viale della Liberazione, e l’intero tratto di via Agnano Astroni fino alla rotatoria di ingresso e uscita della Tangenziale. Durante la validità dell’ordinanza saranno inoltre temporaneamente revocate le aree di sosta riservate e gli stalli a pagamento presenti nelle strade coinvolte.













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