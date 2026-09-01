Marano, confermata anticipazione di Terranostranews: Don Ciro Russo lascia San Ludovico: dal 1 novembre sarà parroco a Procida

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E’ confermata l’indiscrezione anticipata ieri da TerranostraNews: don Ciro Russo, a partire dal prossimo 1° novembre, lascerà la parrocchia San Ludovico d’Angiò per trasferirsi a Procida, dove assumerà un nuovo incarico pastorale.

Una decisione che rientra nell’ambito della rotazione dei parroci prevista da un decreto diocesano, secondo il quale gli incarichi possono essere modificati nell’arco del tempo, con un riferimento ordinario ai nove anni.

Don Ciro lascia così una comunità che ha accompagnato per diversi anni e che ha rappresentato un punto importante del suo percorso sacerdotale. Complessivamente sono circa 25 gli anni trascorsi tra il seminario e il ministero sacerdotale.

La notizia ha suscitato disappunto e amarezza in molti fedeli, legati al sacerdote e al suo percorso pastorale a San Ludovico. Sentimenti comprensibili davanti a un cambiamento che coinvolge una comunità e rapporti umani costruiti nel tempo.

Ma nella vita della Chiesa, ricordano gli stessi principi della vocazione sacerdotale, il sacerdote è anzitutto pastore di anime e la sua missione non appartiene a una singola comunità. Gli incarichi cambiano, le parrocchie cambiano, ma resta il centro della fede: Gesù Cristo.

Don Ciro, dunque, si prepara a salutare San Ludovico e ad affrontare una nuova esperienza pastorale a Procida. Per i fedeli maranesi sarà un momento di distacco, ma anche l’occasione per accompagnare il proprio parroco con la preghiera e con la consapevolezza che, nella Chiesa, sacerdoti e laici sono chiamati a essere strumenti nelle mani di Dio.

Il cuore di tutto, infatti, resta sempre Gesù. E i pastori, ovunque siano chiamati a servire, sono prima di ogni altra cosa al servizio della Sua comunità.













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